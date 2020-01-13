Французского теннисиста дисквалифицировали на 4,5 года

Как информирует портал Tennis Integrity Unit, 25-летний француз отстранен от любой деятельности, связанной со спортом, на четыре с половиной года.

Сообщается, что в 2017 году Канар проиграл поединок на турнире категории «Фьючерс» в зимбабвийском городе Харар, за что на его счет от третьих лиц поступило около $ 1,7 тыс.