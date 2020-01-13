Французского теннисиста дисквалифицировали на 4,5 года
Теннисист Жонатан Канар был серьезно наказан за участие в матчах с фиксированным результатом.
Теннисист Жонатан Канар был серьезно наказан за участие в матчах с фиксированным результатом.
Как информирует портал Tennis Integrity Unit, 25-летний француз отстранен от любой деятельности, связанной со спортом, на четыре с половиной года.
Стоит отметить, что дисквалификация теннисиста будет отсчитываться с лета 2019 года, когда прошел тот злополучный матч.