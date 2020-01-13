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19:31 (мск), источник: Газета.Ру

Французского теннисиста дисквалифицировали на 4,5 года

Теннисист Жонатан Канар был серьезно наказан за участие в матчах с фиксированным результатом.

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Как информирует портал Tennis Integrity Unit, 25-летний француз отстранен от любой деятельности, связанной со спортом, на четыре с половиной года.

Сообщается, что в 2017 году Канар проиграл поединок на турнире категории «Фьючерс» в зимбабвийском городе Харар, за что на его счет от третьих лиц поступило около $ 1,7 тыс.

Стоит отметить, что дисквалификация теннисиста будет отсчитываться с лета 2019 года, когда прошел тот злополучный матч.

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12 июня 2019© Ньюстюб
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