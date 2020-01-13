Федерер отреагировал на критику Греты Тунберг

Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник активисты по проблеме изменения климата призвали Федерера отказаться от сотрудничества с одним из его спонсоров, который финансирует поиски новых залежей ископаемого топлива, или уговорить компанию прекратить вкладывать в это деньги. К критике присоединилась Тунберг, которая ретвитнула сообщение, осуждающее спонсора Федерера, с хэштегом RogerWakeUpNow. Также активисты создали петицию, в которой призвали швейцарца стать «защитником климата», петиция в понедельник собрала более 8 тысяч подписей.

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Федерер ответил активистам, что воспринимает проблему изменения климата «очень серьезно», и пообещал «вести диалог со своими спонсорами по таким важным вопросам «. Также 20-кратный победитель турниров Большого шлема сказал, что соберет денежные средства, которые пойдут на борьбу с лесными пожарами в Австралии, в благотворительном матче в конце этой недели в преддверии Открытого чемпионата Австралии, который начнется 20 января.

Ранее пострадавшим от пожаров в Австралии пожертвовали деньги теннисисты Мария Шарапова, Новак Джокович, Серена Уильямс, а также шестикратный чемпион «Формулы-1» британский гонщик Льюис Хэмилтон.