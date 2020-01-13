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21:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федерер отреагировал на критику Греты Тунберг

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Швейцарский теннисист Роджер Федерер, занимающий третье место в рейтинге ATP, пожертвует деньги на борьбу с лесными пожарами в Австралии после критики со стороны активистов по проблеме изменения климата, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг, сообщает Франс Пресс.

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Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник активисты по проблеме изменения климата призвали Федерера отказаться от сотрудничества с одним из его спонсоров, который финансирует поиски новых залежей ископаемого топлива, или уговорить компанию прекратить вкладывать в это деньги. К критике присоединилась Тунберг, которая ретвитнула сообщение, осуждающее спонсора Федерера, с хэштегом RogerWakeUpNow. Также активисты создали петицию, в которой призвали швейцарца стать «защитником климата», петиция в понедельник собрала более 8 тысяч подписей.

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Федерер ответил активистам, что воспринимает проблему изменения климата «очень серьезно», и пообещал «вести диалог со своими спонсорами по таким важным вопросам «. Также 20-кратный победитель турниров Большого шлема сказал, что соберет денежные средства, которые пойдут на борьбу с лесными пожарами в Австралии, в благотворительном матче в конце этой недели в преддверии Открытого чемпионата Австралии, который начнется 20 января.

Ранее пострадавшим от пожаров в Австралии пожертвовали деньги теннисисты Мария Шарапова, Новак Джокович, Серена Уильямс, а также шестикратный чемпион «Формулы-1» британский гонщик Льюис Хэмилтон.

В Австралии в результате природных пожаров выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно.

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