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12:02 (мск), источник: БЕЛТА

Ольга Говорцова и Илья Ивашко вышли во 2-й раунд квалификации Australian Open

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На открытых хардовых кортах «Мельбурн Парка» начались квалификационные матчи первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» — открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

В первом раунде женского одиночного разряда белорусская теннисистка Ольга Говорцова (190-й номер мирового рейтинга) обыграла в двух партиях австралийку Эбби Майерс (323) — 7:5, 7:5. Встреча длилась 1 час 45 минут. Во втором круге белоруска встретится с американской теннисисткой Каролин Долхайд (141).

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В мужском турнире белорус Илья Ивашко (148) взял верх над британским теннисистом Лиамом Броуди (234) — 6:3, 6:0. Игра продолжалась 1 час 12 минут. Следующим соперником белоруса будет победитель матча между представителем Германии Матсом Мораингом (221) и португальцем Жоао Домингешем (170).

Чтобы попасть в основную сетку Australian Open, теннисистам нужно преодолеть три квалификационных барьера.

Без участия в квалификации в Мельбурне выступят Арина Соболенко, Александра Саснович и Егор Герасимов. Бывшая первая ракетка планеты Виктория Азаренко, занимающая сейчас 50-е место в мировом рейтинге, пропустит турнир из-за семейных проблем. Она дважды подряд становилась чемпионкой Австралии — в 2012 и 2013 годах.

Матчи основного этапа австралийского первенства пройдут с 20 января по 2 февраля. Общий призовой фонд Australian Open-2020 составляет $71 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $4,1 млн. -0-

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