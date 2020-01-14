Выставочный матч Шарапова — Зигемунд не был доигран из-за дыма

Выставочный турнир проходит в пригороде Мельбурна. После совещания с теннисистками организаторы приняли решение остановить игру при счете 7:6 (7:4), 5:5 в пользу немки.

В Австралии в результате природных пожаров выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно.