Халеп вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Аделаиде

Халеп вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Аделаиде

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Румынка Симона Халеп вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого превышает 780 тысяч долларов.