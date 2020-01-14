Халеп вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Аделаиде
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Румынка Симона Халеп вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого превышает 780 тысяч долларов.
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Румынка Симона Халеп вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого превышает 780 тысяч долларов.
Халеп, получившая второй номер посева на турнире, в матче второго круга обыграла хозяйку корта Айлу Томлянович — 6:4, 7:5. На корте соперницы провели 1 час 37 минут.
За выход в полуфинал румынка поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия, 6-й номер посева) — Бернарда Пера (США).