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14:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Халеп вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Аделаиде

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Румынка Симона Халеп вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого превышает 780 тысяч долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Халеп, получившая второй номер посева на турнире, в матче второго круга обыграла хозяйку корта Айлу Томлянович — 6:4, 7:5. На корте соперницы провели 1 час 37 минут.

За выход в полуфинал румынка поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия, 6-й номер посева) — Бернарда Пера (США).

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