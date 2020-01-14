Лидер парного рейтинга ATP сообщил о положительной допинг-пробе
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Первый номер рейтинга Ассоциации
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Первый номер рейтинга Ассоциации
Об этом спортсмен написал на своей странице в Twitter. Фара отметил, что в пробе, сданной 17 октября в Кали (Колумбия), обнаружено запрещенное вещество болденон (стероид).
Теннисист рассказал, что 7 октября он прошел
Ранее стало известно, что Фара пропустит первый в новом году турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии, который стартует 20 января.
Фара и его соотечественник Хуан Себастьян Кабаль делят лидерство в парном рейтинге АТР. Фара за карьеру выиграл 16 турниров в парном разряде, в том числе Уимблдон и Открытый чемпионат США.