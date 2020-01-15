Соболенко: Сама не знаю, как забила три мяча с приёма

«Се — очень классный игрок. С ней всегда трудно. Она очень необычная. Я старалась как могла. Сама не знаю, как забила три мяча с приёма. Повезло. Я рада, что переломила ход встречи.

Смерть отца произошла внезапно. Ему было всего 43. Стараюсь бороться, ведь папа хотел видеть меня первой ракеткой мира. Я делаю это для него. Эти мысли придают мне сил. В межсезонье было сложно, но я старалась ни о чём не думать. Не хотела уезжать из дома. Не было желания играть матчи, но пришлось, — цитирует Соболенко официальный сайт турнира.