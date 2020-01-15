Матчи квалификации Australian Open прервали из-за смога

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Соревнования начались на час позже запланированного времени. Но по ходу матчей было принято решение, что встречи не представляется возможным проводить в условиях смога. Матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии прерываются второй день подряд.

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«Условия в “Мельбурн-парке” постоянно изучаются, все решения относительно проведения матчей будут приниматься в сотрудничестве с нашей медицинской командой, бюро метеорологии штата Виктория», — заявили в пресс-службе.

Метеорологи прогнозируют в среду грозы с проливными дождями в Мельбурне.

Масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, в котором расположен Мельбурн, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров уничтожено более 6,5 млн гектаров леса, около 2 тыс. жилых домов и порядка 3 тыс. административных и хозяйственных построек.