Матчи квалификации Australian Open прервали из-за смога
ТАСС, 15 января. Смог, возникший
ТАСС, 15 января. Смог, возникший
Соревнования начались на час позже запланированного времени. Но по ходу матчей было принято решение, что встречи не представляется возможным проводить в условиях смога. Матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии прерываются второй день подряд.
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