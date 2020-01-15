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13:44 (мск), источник: Vesti.kz

Новая первая ракетка Казахстана вышла в четвертьфинал турнира WTA в Австралии

Новая первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, посеянная под третьим номером, пробилась в четвертьфинал турнира в австралийском Хобарте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В рамках второго круга 20-летняя Рыбакина встречалась с 29-летней француженкой Ализе Корне, которую обыграла со счетом 7:5, 6:3. Матч продолжался один час и 35 минут.

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Рыбакина является 30-й ракеткой мира, а Корне занимает 60-е место в рейтинге WTA. Ранее теннисистки между собой не встречались.

За выход в полуфинал турнира представительница Казахстана сыграет с 22-летней австралийской теннисисткой Лизетт Кабрерой, которая в рейтинге WTA занимает 129-е место. Во втором круге она переиграла чешскую теннисистку Кристину Плишкову — 4:6, 6:4, 6:4.

Напомним, в первом круге турнира в Хобарте Рыбакина обыграла Тамару Зиданшек из Словении со счетом 6:1, 6:4.

В обновленном рейтинге WTA впервые в карьере Рыбакина вошла в ТОП-30 теннисисток мира, а также стала первой ракеткой Казахстана, лишив этого звания Юлию Путинцеву.

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