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12:46 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (12-й номер мирового рейтинга) вышла в полуфинал турнира в австралийской Аделаиде с призовым фондом $780 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

Сегодня в поединке ¼ финала белоруска встречалась с экс-первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп (4) и победила в двух сетах — 6:4, 6:2. Игра продолжалась 1 час 11 минут.

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В матче за выход в финал Арина Соболенко будет соперничать с украинкой Даяной Ястремской (24).

В первом раунде Арина Соболенко переиграла представительницу китайского Тайбэя Се Шувэй (36) — 5:7, 6:1, 7:5, а затем победила американскую теннисистку Бернарду Перу (70) — 7:6 (7:4), 6:2.

Турнир в Аделаиде финиширует 18 января.

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде, где сыграет против Симоны ХалепВ матче 1/8 финала белоруска, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, победила американскую теннисистку Бернарду Перу, у которой 70-я позиция — 7:6 (7:4), 6:2. Поединок продолжался 1 час 20 минут.

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