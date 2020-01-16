Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Источник: AP 2020

Сегодня в поединке ¼ финала белоруска встречалась с экс-первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп (4) и победила в двух сетах — 6:4, 6:2. Игра продолжалась 1 час 11 минут.

В матче за выход в финал Арина Соболенко будет соперничать с украинкой Даяной Ястремской (24).

В первом раунде Арина Соболенко переиграла представительницу китайского Тайбэя Се Шувэй (36) — 5:7, 6:1, 7:5, а затем победила американскую теннисистку Бернарду Перу (70) — 7:6 (7:4), 6:2.

Турнир в Аделаиде финиширует 18 января.