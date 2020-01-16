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11:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Шарапова сыграет с Векич, Потапова — с Сереной Уильямс на старте Australian Open

В Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде.

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17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Австралийка Эшли Барти (1) стартует матчем с украинкой Лесей Цуренко, японка Наоми Осака (3) — с чешкой Мари Боузковой, швейцарка Белинда Бенчич (6) — со словачкой Анной-Каролиной Шмидловой, чешка Петра Квитова (7) — с соотечественницей Катержиной Синяковой, американка Серена Уильямс (8) — с россиянкой Анастасией Потаповой.

Американка Винус Уильямс сразится с 15-летней соотечественницей Кори Гауфф, представительница Беларуси Арина Соболенко (11) — с испанкой Карлой Суарес-Наварро.

Россиянка Дарья Касаткина сыграет с американкой Мэдисон Кис (10), Маргарита Гаспарян — с Марией Саккари (22) из Греции, Екатерина Александрова (25) — со швейцаркой Хиль Белен Тайхман, Вероника Кудерметова — с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, Мария Шарапова (WC) — с хорваткой Донной Векич (19), Виталия Дьяченко — с американкой Даниэль Коллинз (26).

Матчи основной сетки начнутся 20 января.

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