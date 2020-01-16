Шарапова сыграет с Векич, Потапова — с Сереной Уильямс на старте Australian Open
В Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде.
В Мельбурне состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде.
Австралийка Эшли Барти (1) стартует матчем с украинкой Лесей Цуренко, японка Наоми Осака (3) — с чешкой Мари Боузковой, швейцарка Белинда Бенчич (6) — со словачкой
Американка Винус Уильямс сразится с 15-летней соотечественницей Кори Гауфф, представительница Беларуси Арина Соболенко (11) — с испанкой Карлой
Россиянка Дарья Касаткина сыграет с американкой Мэдисон Кис (10), Маргарита Гаспарян — с Марией Саккари (22) из Греции, Екатерина Александрова (25) — со швейцаркой Хиль Белен Тайхман, Вероника Кудерметова — с испанкой Сарой
Матчи основной сетки начнутся 20 января.