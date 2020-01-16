Белорусы узнали соперников на старте открытого чемпионата Австралии по теннису

Лучшая на сегодняшний день белорусская теннисистка Арина Соболенко (12-й номер мирового рейтинга) посеяна под 11-м номером и в поединке первого раунда встретится с испанкой Карлой-Суарес Наварро (54).

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Соперница Александры Саснович (99) определится после окончания квалификационных поединков. Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко на этот раз не выйдет на корты «Мельбурн Парка» из-за личных проблем. Она является двукратной победительницей Ausralian Open, выиграв его дважды подряд — в 2012 и 2013 годах.

В первом раунде мужского одиночного разряда оппонентом белоруса Егора Герасимова (99) будет норвежский теннисист Каспер Рууд (53). В основную сетку может пробиться еще один белорус Илья Ивашко (148), который сегодня во втором раунде квалификации переиграл американца Дениса Кудлу (107), а завтра в решающем поединке за выход в основной этап встретится с китайцем Чже Ли (206).