Новая первая ракетка Казахстана одержала волевую победу и вышла в полуфинал турнира WTA

Игра проходила сегодня, 16 января, и завершилась со счетом 6:7, 7:6, 7:5.
Игра продолжалась два часа и 39 минут. По личным встречам со счетом 2:0 впереди казахстанка.
Ранее в Хобарте 20-летняя Рыбакина победила француженку Ализе Корне и словенку Тамару Зиданшек. В обоих матчах казахстанке хватило двух сетов.
За выход в финал Рыбакина сыграет с британкой Хизер Уотсон, которая занимает 101-е место в рейтинге WTA и в четвертьфинале победила 17-ю ракетку мира Элизу Мертенс из Бельгии.
В обновленном рейтинге WTA Рыбакина впервые в карьере вошла в ТОП-30 теннисисток мира и стала первой ракеткой Казахстана, лишив этого звания Юлию Путинцеву.