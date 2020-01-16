Новая первая ракетка Казахстана одержала волевую победу и вышла в полуфинал турнира WTA

Источник: AP 2020

Игра проходила сегодня, 16 января, и завершилась со счетом 6:7, 7:6, 7:5.

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Игра продолжалась два часа и 39 минут. По личным встречам со счетом 2:0 впереди казахстанка.

Ранее в Хобарте 20-летняя Рыбакина победила француженку Ализе Корне и словенку Тамару Зиданшек. В обоих матчах казахстанке хватило двух сетов.

За выход в финал Рыбакина сыграет с британкой Хизер Уотсон, которая занимает 101-е место в рейтинге WTA и в четвертьфинале победила 17-ю ракетку мира Элизу Мертенс из Бельгии.