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10:36 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко не вышла в финал турнира в Аделаиде

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (12-й номер мирового рейтинга) не смогла пробиться в финал турнира в австралийской Аделаиде с призовым фондом $780 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

В полуфинальном матче белоруска уступила в двух сетах украинке Даяне Ястремской (24) — 4:6, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

В финальном поединке соперницей 19-летней украинки будет победительница второго полуфинала, в котором первая ракетка планеты австралийка Эшли Барти сыграет с американкой Даниэль Коллинз (27).

На старте Арина Соболенко переиграла представительницу китайского Тайбэя Се Шувэй (36) — 5:7, 6:1, 7:5, затем победила американскую теннисистку Бернарду Перу (70) — 7:6 (7:4), 6:2, а в четвертьфинале обыграла румынку Симону Халеп (4) — 6:4, 6:2.

Турнир в Аделаиде финиширует 18 января.

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