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10:38 (мск), источник: БЕЛТА

Илья Ивашко пробился в основную сетку Australian Open

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (148-й номер мирового рейтинга) преодолел квалификационный барьер и вышел в основную сетку открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в матче 3-го круга квалификации первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» белорус переиграл китайца Чже Ли (206) — 6:4, 6:3.

В первом раунде Илья Ивашко взял верх над британцем Лиамом Броуди (234) — 6:3, 6:0, а затем в упорнейшей борьбе одолел американского теннисиста Дениса Кудлу (107) — 7:6 (7:5), 5:7, 7:5.

Без участия в квалификации в Мельбурне выступят три представителя Беларуси. В первом раунде женского одиночного разряда Арина Соболенко (12) сыграет с испанкой Карлой Суарес Наварро (54), а соперница Александры Саснович (99) определится после окончания квалификации. В мужском одиночном разряде Егор Герасимов (98) на старте встретится с норвежцем Каспером Руудом (53).

Матчи основного этапа австралийского первенства пройдут с 20 января по 2 февраля. Общий призовой фонд Australian Open-2020 составляет $71 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $4,1 млн.

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