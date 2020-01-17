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17:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рублев вышел в финал турнира в Аделаиде

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира в австралийской Аделаиде, призовой фонд которого превышает 545 тысяч долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

В полуфинале Рублев (3-й номер посева) обыграл вторую ракетку соревнований канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 59 минут.

За титул Рублев поспорит с южноафриканцем Ллойдом Джорджем Харрисом.

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