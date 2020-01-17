Рублев вышел в финал турнира в Аделаиде

Рублев вышел в финал турнира в Аделаиде

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира в австралийской Аделаиде, призовой фонд которого превышает 545 тысяч долларов.