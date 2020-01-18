Калинская вышла в основную сетку Australian Open
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россиянка Анна Калинская пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Австралии по теннису.
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россиянка Анна Калинская пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Калинская, получившая в квалификации пятый номер посева, в финале отбора обыграла китаянку Ван Синьюй со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. Теннисистки провели на корте чуть более двух часов.
Соперница россиянки по первому раунду Australian Open станет известна позднее.