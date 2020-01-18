Вихлянцева и Грачева не смогли выйти в основную сетку Australian Open
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россиянки Наталья Вихлянцева и Варвара Грачева не смогли преодолеть барьер квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россиянки Наталья Вихлянцева и Варвара Грачева не смогли преодолеть барьер квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Грачева, получившая в квалификации третий номер посева, в финале отбора уступила шведке Юханне Ларссон со счетом 5:7, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.
Вихлянцева (6-й номер посева) в матче за выход в основную сетку турнира проиграла словенке Кайе Юван (18) — 3:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты.
Australian Open пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля.