Вихлянцева и Грачева не смогли выйти в основную сетку Australian Open

Источник: Спорт РИА Новости

Грачева, получившая в квалификации третий номер посева, в финале отбора уступила шведке Юханне Ларссон со счетом 5:7, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

Вихлянцева (6-й номер посева) в матче за выход в основную сетку турнира проиграла словенке Кайе Юван (18) — 3:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты.