Донской не смог выйти в основную сетку Открытого чемпионата Австралии
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российский теннисист Евгений Донской не смог пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российский теннисист Евгений Донской не смог пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.
Донской, получивший в квалификации шестой номер посева, в финале отбора проиграл египтянину Мохамеду Сафвату со счетом 5:7, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут.
Australian Open пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля.