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09:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Донской не смог выйти в основную сетку Открытого чемпионата Австралии

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российский теннисист Евгений Донской не смог пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.

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Источник: Спорт РИА Новости

Донской, получивший в квалификации шестой номер посева, в финале отбора проиграл египтянину Мохамеду Сафвату со счетом 5:7, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля.

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