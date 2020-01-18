Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Леванте
Алавес
Футбол. Зарубежный
15:30
Уотфорд
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Сампдория
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:30
Фортуна Д
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
18:00
Норвич
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Реал
Севилья
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло
Торино
Футбол. Зарубежный
20:30
Ньюкасл Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Унион Б
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Вальядолид
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Атлетико
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
23:00
Эдмонтон Ойлерз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
23:59
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
17
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Питтсбург Пингвинз
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз
Анахайм Дакс
ОТ
12
Все события
Фоторепортажи
7Российская молодежка разгромила Канаду на ЧМ
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
13:46 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Рублев выиграл второй турнир ATP подряд

ТАСС, 18 января. Россиянин Андрей Рублев одержал победу над южноафриканцем Ллойдом Харрисом в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийской Аделаиде. Призовой фонд соревнований составляет $610 тыс.

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча, которая продолжалась 56 минут, завершилась победой россиянина, посеянного на турнире под третьим номером, со счетом 6:3, 6:0. 22-летний южноафриканец занимает в рейтинге ATP 91-е место, спортсмен пробился в основную сетку турнира через квалификацию. Теннисисты провели первый очный матч.

22-летний Рублев выиграл второй турнир подряд, 11 января в решающем матче в Дохе он победил француза Корентена Муте — 6:2, 7:6 (7:3). Всего за карьеру он выиграл четыре турнира АТР, в рейтинге организации спортсмен занимает 18-е место, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году. Он стал первым теннисистом в мужском туре с 2004 года, выигравшим два титула в первые две недели сезона (в 2004 году это достижение покорилось словаку Доминику Хрбаты).

В обновленной версии рейтинга ATP, которая будет опубликована в понедельник, Рублев поднимется на 16-ю строчку, обойдет россиянина Карена Хачанова и станет второй ракеткой России.
Читайте также
«В половине стран я был бы первой ракеткой». Рублев раскритиковал формат АТР Cup

После победы на предыдущем турнире Рублев впервые в карьере вошел в двадцатку лучших в рейтинге ATP. Впервые с 2005 года трое представителей России вошли в список первых 20 игроков рейтинга (на данный момент Даниил Медведев располагается на четвертом месте, Хачанов — на 16-м). В предыдущий раз трое российских теннисистов занимали места в топ-20 рейтинга ATP с 21 по 28 марта 2005 года, тогда Марат Сафин был четвертым, Николай Давыденко — 15-м, Михаил Южный — 19-м.

На следующей неделе Рублев стартует в Открытом чемпионате Австралии, в первом раунде турнира он встретится с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.

Турнир ATP в Аделаиде проводился впервые. Он заменяет соревнования, которые проходили в Сиднее с 1885 года.

 "Я начала сомневаться, думать — что во мне не так?"
Авербух рассказал о гонораре Медведевой в новогоднем ледовом шоу
Русский вратарь попал в компанию к великим. А у Кучерова - дубль
Малкин спас «Питтсбург» от позора и обогнал Овечкина (видео)
Макгрегор поднес кулак к лицу Серроне на взвешивании (видео)
Россия судится с WADA. Скоро решится судьба поездки на Олимпиаду
Алина Загитова вернулась к активным тренировкам (видео)
Ошибка Свечникова похоронила «Каролину» в игре с аутсайдером
Немецкий футболист «Спартака» рассказал о расизме в России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь