Российский теннисист Рублев выиграл второй турнир ATP подряд

Источник: AP 2020

Встреча, которая продолжалась 56 минут, завершилась победой россиянина, посеянного на турнире под третьим номером, со счетом 6:3, 6:0. 22-летний южноафриканец занимает в рейтинге ATP 91-е место, спортсмен пробился в основную сетку турнира через квалификацию. Теннисисты провели первый очный матч.

22-летний Рублев выиграл второй турнир подряд, 11 января в решающем матче в Дохе он победил француза Корентена Муте — 6:2, 7:6 (7:3). Всего за карьеру он выиграл четыре турнира АТР, в рейтинге организации спортсмен занимает 18-е место, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году. Он стал первым теннисистом в мужском туре с 2004 года, выигравшим два титула в первые две недели сезона (в 2004 году это достижение покорилось словаку Доминику Хрбаты).

В обновленной версии рейтинга ATP, которая будет опубликована в понедельник, Рублев поднимется на 16-ю строчку, обойдет россиянина Карена Хачанова и станет второй ракеткой России.

После победы на предыдущем турнире Рублев впервые в карьере вошел в двадцатку лучших в рейтинге ATP. Впервые с 2005 года трое представителей России вошли в список первых 20 игроков рейтинга (на данный момент Даниил Медведев располагается на четвертом месте, Хачанов — на 16-м). В предыдущий раз трое российских теннисистов занимали места в топ-20 рейтинга ATP с 21 по 28 марта 2005 года, тогда Марат Сафин был четвертым, Николай Давыденко — 15-м, Михаил Южный — 19-м.

На следующей неделе Рублев стартует в Открытом чемпионате Австралии, в первом раунде турнира он встретится с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.