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15:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Андрей Рублев: Мыслей, что я непобедимый, и близко нет

22-летний россиянин Андрей Рублев в субботу выиграл турнир в Аделаиде, разобравшись в финале с Ллойдом Харрисом из ЮАР (6:3, 6:0). Этот титул стал для него вторым подряд — на прошлой неделе теннисист взял главный приз в Дохе. Он поднимется на высшее в карьере 16-е место в рейтинге ATP и привлечет к себе повышенное внимание на первом в сезоне турнире «Большого шлема» — Australian Open в Мельбурне стартует уже в понедельник.

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Источник: Спорт-Экспресс

Туда Рублев и отправился сразу после церемонии награждения в Аделаиде, но нашел время ответить на несколько вопросов корреспондента «СЭ».

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— Сам не знаю, как мне это удалось. Безумно рад, что мне удалось так удачно сыграть эти две недели. Такого у меня еще никогда не было — выиграть два турнира подряд. Подобное происходит не часто. Очень рад, что так случилось и благодарен за это, — сказал Рублев.

— Вчера у вас был сумасшедший полуфинал с Феликсом Оже-Альяссимом. Как удалось восстановиться перед финалом?

— Да, полуфинал действительно был очень-очень сложным. Именно сумасшедшим. Спать лег очень поздно — только в 4 с чем-то. Ведь закончили мы поздно. Но, слава богу, сегодня мы играли вечером, и я мог проспать полдня — проснулся только в час. Выспаться успел, проблем никаких не было. Понятное дело, я был немного уставшим, но все равно сил бороться хватало. Не важно, каким был бы счет, я мог еще играть. Хорошо, что все так удачно сложилось.

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— Вы выиграли восемь матчей и два турнира подряд. Чувствуете себя непобедимым?

— Нет, такого чувства нет. И слава богу. Безусловно, победы придают уверенности в своих действиях, в том, что ты на правильном пути, правильно работаешь. Надеюсь, еще буду улучшаться. После двух выигранных турниров уверенности, конечно, чуть больше. Но мыслей, что я сейчас в нереальной форме или какой-то непобедимый и близко нет.

— Чего теперь ждете от себя в Мельбурне на Australian Open?

— Вообще ничего не жду, не ожидаю и не загадываю. Моя единственная цель — выйти на матч первого круга и бороться до последнего, показать очень хорошее поведение на корте. А дальше уж как сложится.

— Как оцените свое физическое состояние сейчас?

— Сейчас я уставший, понятное дело. Но есть два дня, чтобы восстановиться. Поэтому сил хватит.

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