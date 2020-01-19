Стартует Australian Open: сильнейшие теннисисты поспорят за титул

Источник: Reuters

Australian Open традиционно проходит на хардовых кортах на протяжении двух недель, завершится турнир мужским финалом 2 февраля.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a82e365972c0bcbd4d61" data-vnd="a82e365972c0bcbd4d61" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a82e365972c0bcbd4d61" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Организаторы Открытого чемпионата Австралии на официальном сайте объявили, что призовой фонд в 2020 году станет рекордным и составит 71 миллион австралийских долларов (49,1 миллиона долларов США). Призовой фонд турнира 2020 года на 13,6% превышает сумму призовых предыдущего турнира, которая составляла 60,5 миллиона австралийских долларов (более 42,5 миллиона долларов США).

Рафаэль Надаль. | Источник: Reuters

Надаль готовится догнать Федерера

Лучший теннисист по итогам 2019 года Рафаэль Надаль имеет шанс догнать Роджера Федерера по числу побед на турнирах Большого Шлема. Для этого испанцу надо выиграть турнир в Мельбурне. Пока что на счету швейцарца рекордные 20 титулов, Надаль находится в одном шаге от Федерера. При этом Открытый чемпионат Австралии считается самым неудобным для Надаля, который первенствовал в Мельбурне лишь однажды, в 2009 году.

Главным фаворитом предстоящего турнира специалисты по праву считают Новака Джоковича. Серб является семикратным чемпионом Australian Open и подходит к соревнованиям в отличной форме. Джокович на прошедшем в начале января в Австралии Кубке ATP показал своей игрой, что готов побороться за 17-й в карьере титул на турнире Большого Шлема и вплотную подобраться к Федереру и Надалю.

Даниил Медведев. | Источник: Reuters

Российское трио готово к свершениям

Лидеры мужской сборной России готовятся как минимум пробиться во вторую неделю на Открытом чемпионате Австралии. Даниил Медведев на Кубке ATP своим теннисом подтвердил статус лидера российской команды, Карен Хачанов справился с проблемами, которые мешали ему раскрыть весь свой потенциал в 2019 году, а Андрей Рублев и вовсе выиграл два турнира кряду на старте сезона, что свидетельствует о том, что все преследовавшие его трудности и травмы остались позади.

Четвертая ракетка мира Медведев сыграет в первом раунде с американцем Франсисом Тьяфо, занимающим 49-е место в рейтинге ATP. Хачанов, получивший от организаторов 16-й номер посева, в первом раунде турнира встретится с испанцем Марио Вилельей Мартинесом, который пробился через квалификацию. Рублев (17-й номер посева) встретится с австралийцем Кристофером О’Коннеллом. После победы на турнире в Аделаиде россиянин признался, что сам удивлен показанным результатам.

«Это удивительно, я даже не знаю, как мне это удалось. Но я очень рад, эти две недели были потрясающими, я наслаждался ими. Я действительно счастлив и намерен продолжить работать. Я надеюсь, что смогу повысить качество своей игры», — приводятся слова Рублева на сайте турнира в Аделаиде.

Хороший результат на Australian Open — победа. Но если вы спросите меня, какому результату я буду рад, то все зависит от того, с кем играть и кому проигрывать. Даниил Медведев

Даниил Медведев в преддверии старта Australian Open заявил, что хорошим результатом будет победа на турнире, но его порадует и выход в четвертьфинал соревнований.

«Хороший результат на Australian Open — победа. Но если вы спросите меня, какому результату я буду рад, то все зависит от того, с кем играть и кому проигрывать. Но я бы сказал, что буду доволен четвертьфиналом. Как я всегда говорю, моя главная цель — побеждать шаг за шагом. Если выйду в четвертьфинал, то не скажу: “Я достиг своей цели, этого достаточно”. На любом турнире, в котором принимаю участие, я хочу победить», — цитирует Медведева издание The Age.

Мария Шарапова. | Источник: AP

Шарапову ждет испытание на старте

Победительница Открытого чемпионата Австралии 2008 года Шарапова, в настоящее время занимающая 145-е место в мировом рейтинге, получила специальное приглашение (wild card) на Australian Open-2020 и в первом круге встретится с хорваткой Донной Векич, получившей 19-й номер посева. Для Шараповой матч с Векич станет серьезным испытанием, игра россиянки в первом матче турнира даст ответ на вопрос, способна ли экс-первая ракетка мира составить конкуренцию сильнейшим теннисисткам.

Незадолго до старта Australian Open Шарапова в трех партиях проиграла австралийке Айле Томлянович в матче выставочного турнира, который проходил в австралийском Куйонге. Главным фаворитом турнира специалисты называют хозяйку кортов, первую ракетку мира Эшли Барти.

Сильнейшая российская теннисистка согласно рейтингу, Екатерина Александрова, имеющая 25-й номер посева, на старте турнира сыграет со швейцаркой Джил Тайхман (67-е место рейтинга WTA).

Вероника Кудерметова на старте турнира встретится с испанкой Сарой Соррибес Тормо, Светлана Кузнецова — с чешкой Маркетой Вондроушовой (15), Анна Блинкова — с итальянкой Жасмин Паолини, а Дарья Касаткина встретится с американкой Мэдисон Киз (10).

Виталия Дьяченко сыграет американкой Даниэль Коллинз (26), Анастасия Павлюченкова (30) — с сербкой Ниной Стоянович. Анастасия Потапова сразится экс-первой ракеткой мира американкой Сереной Уильямс (8), а Маргарита Гаспарян — с представительницей Греции Марией Саккари (22).