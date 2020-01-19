Россиянка Александрова опустилась на 28-е место в рейтинге WTA

Ее ближайшая преследовательница Анастасия Павлюченкова поднялась с 31-го на 30-е место. Открытый чемпионат Австралии пройдет с 20 января по 2 февраля, Александрова в первом круге встретится со швейцаркой Джил Тайхман, Павлюченкова сыграет с сербкой Ниной Стоянович.