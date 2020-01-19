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13:47 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Александрова опустилась на 28-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 19 января. Россиянка Екатерина Александрова опустилась с 26-й на 28-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в воскресенье.

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Источник: РИА "Новости"

Александрова перед стартом Открытого чемпионата Австралии продолжает занимать самую высокую позицию в рейтинге среди российских теннисисток.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ее ближайшая преследовательница Анастасия Павлюченкова поднялась с 31-го на 30-е место. Открытый чемпионат Австралии пройдет с 20 января по 2 февраля, Александрова в первом круге встретится со швейцаркой Джил Тайхман, Павлюченкова сыграет с сербкой Ниной Стоянович.

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В первой десятке произошло одно изменение. Румынка Симона Халеп поднялась на третье место, обогнав японку Наоми Осаку.

Обновленный рейтинг WTA:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8017 очков;.

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940;.

3 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5561;.

4 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496;.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5075;.

6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4935;.

7 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4605;.

8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4436;.

9 (9). Серена Уильямс (США) — 4215;.

10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4165…

28 (26). Екатерина Александрова (Россия) — 1645…

30 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1585…

40 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1383…

53 (53). Светлана Кузнецова (Россия) — 1053…

58 (58). Анна Блинкова (Россия) — 989…

69 (68). Дарья Касаткина (Россия) — 880…

89 (87). Виталия Дьяченко (Россия) — 719…

90 (90). Анастасия Потапова (Россия) — 711…

100 (98). Маргарита Гаспарян (Россия) — 678.

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