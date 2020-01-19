Россиянка Александрова опустилась на 28-е место в рейтинге WTA

Александрова перед стартом Открытого чемпионата Австралии продолжает занимать самую высокую позицию в рейтинге среди российских теннисисток.
Ее ближайшая преследовательница Анастасия Павлюченкова поднялась с 31-го на 30-е место. Открытый чемпионат Австралии пройдет с 20 января по 2 февраля, Александрова в первом круге встретится со швейцаркой Джил Тайхман, Павлюченкова сыграет с сербкой Ниной Стоянович.
В первой десятке произошло одно изменение. Румынка Симона Халеп поднялась на третье место, обогнав японку Наоми Осаку.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8017 очков;.
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940;.
3 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5561;.
4 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496;.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5075;.
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4935;.
7 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4605;.
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4436;.
9 (9). Серена Уильямс (США) — 4215;.
10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4165…
28 (26). Екатерина Александрова (Россия) — 1645…
30 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1585…
40 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1383…
53 (53). Светлана Кузнецова (Россия) — 1053…
58 (58). Анна Блинкова (Россия) — 989…
69 (68). Дарья Касаткина (Россия) — 880…
89 (87). Виталия Дьяченко (Россия) — 719…
90 (90). Анастасия Потапова (Россия) — 711…
100 (98). Маргарита Гаспарян (Россия) — 678.