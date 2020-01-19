Первая ракетка Казахстана обошла победительницу US Open после второго титула WTA в карьере

На этой неделе 20-летняя Рыбакина стала победительницей турнира в Хобарте (Австралия). Для казахстанки этот титул WTA стал вторым в карьере.
В обновленном рейтинге WTA Рыбакина занимает 26-е место и является первой ракеткой Казахстана. Она обошла американку Слоан Стивенс — победительницу US Open-2017 и финалистку Roland Garros -2018.
Другая представительница Казахстана Юлия Путинцева потеряла одну позицию и опустилась на 38-е место в рейтинге WTA, а Зарина Дияс сохранила 73-ю строчку.
В первой десятке рейтинга румынка Симона Халеп подвинула с третьей строчки японку Наоми Осаку.
Рейтинг WTA от 19 января:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8017,
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940,
3 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5561,
4 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496,
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5075,
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4935,
7 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4675,
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4436,
9 (9). Серена Уильямс (США) — 4215,
10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4165.