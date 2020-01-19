Первая ракетка Казахстана обошла победительницу US Open после второго титула WTA в карьере

Источник: AP 2020

На этой неделе 20-летняя Рыбакина стала победительницей турнира в Хобарте (Австралия). Для казахстанки этот титул WTA стал вторым в карьере.

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В обновленном рейтинге WTA Рыбакина занимает 26-е место и является первой ракеткой Казахстана. Она обошла американку Слоан Стивенс — победительницу US Open-2017 и финалистку Roland Garros -2018.

Другая представительница Казахстана Юлия Путинцева потеряла одну позицию и опустилась на 38-е место в рейтинге WTA, а Зарина Дияс сохранила 73-ю строчку.

В первой десятке рейтинга румынка Симона Халеп подвинула с третьей строчки японку Наоми Осаку.