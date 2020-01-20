Андрей Рублев поднялся на 16-е место в рейтинге ATP
ТАСС, 19 января. Россиянин Андрей Рублев поднялся с 18-й на 16-ю строчку рейтинга Ассоциации
ТАСС, 19 января. Россиянин Андрей Рублев поднялся с 18-й на 16-ю строчку рейтинга Ассоциации
В субботу 22-летний Рублев выиграл второй турнир ATP подряд, став лучшим на соревнованиях в Аделаиде. В финале россиянин обыграл южноафриканца Ллойда Харриса — 6:3, 6:0.
В первом круге Открытого чемпионата Австралии Рублев сыграет с австралийцем Кристофером О'Коннелом (115-е место в рейтинге ATP), Медведев — с американцем Фрэнсисом Тиафо (50), Хачанов — с испанцем Марио
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10235 очков;.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9720;.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6590;.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5960;.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5890;.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5375;.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345;.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870;.
9 (9). Роберто
10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2565…
16 (18). Андрей Рублев (Россия) — 2004.
17 (16). Карен Хачанов (Россия) — 1995…
106 (106). Евгений Донской (Россия) — 522.