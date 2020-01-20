Андрей Рублев поднялся на 16-е место в рейтинге ATP

Источник: AP 2020

В субботу 22-летний Рублев выиграл второй турнир ATP подряд, став лучшим на соревнованиях в Аделаиде. В финале россиянин обыграл южноафриканца Ллойда Харриса — 6:3, 6:0.

Даниил Медведев сохранил четвертое место в рейтинге, Карен Хачанов опустился на одну позицию и располагается на 17-й строчке, Евгений Донской остался на 106-м месте.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Рублев сыграет с австралийцем Кристофером О'Коннелом (115-е место в рейтинге ATP), Медведев — с американцем Фрэнсисом Тиафо (50), Хачанов — с испанцем Марио Вилельей-Мартинесом (196), Донской — с испанцем Фернандо Вердаско (51). Открытый чемпионат Австралии стартует 20 января и завершится 2 февраля.

Рейтинг АТР от 19 января:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10235 очков;.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9720;.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6590;.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5960;.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5890;.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5375;.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345;.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870;.

9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2630;.

10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2565…

16 (18). Андрей Рублев (Россия) — 2004.

17 (16). Карен Хачанов (Россия) — 1995…