Australian Open стартует в Мельбурне

Источник: AP 2020

Призовой фонд турнира составляет $ 49,1 млн.

Australian Open пройдет в 108-й раз, причем вплоть до 1987 года здесь играли на траве. В Мельбурне впервые на турнирах Большого шлема стали проводить некоторые матчи в помещении — летняя жара и ливни вынудили организаторов построить несколько закрытых кортов. Еще одной проблемой этого года стали последствия лесных пожаров на юго-востоке Австралии — Мельбурн страдает от смога. Видимость в некоторых районах снизилась до 700−900 метров, а индекс качества воздуха упал до опасного для здоровья.

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Рекордсменом по победам в мужском турнире является серб Новак Джокович (семь титулов), шесть раз побеждал швейцарец Роджер Федерер, которому принадлежит рекорд по количеству участий — нынешний турнир станет для него 21-м в карьере.

В 1999 году Australian Open выиграл россиянин Евгений Кафельников, в 2005-м — Марат Сафин.

У женщин самой титулованной теннисисткой в «открытую» эру является американка Серена Уильямс, которая побеждала в Мельбурне семь раз. Единственной российской победительницей турнира является Мария Шарапова (2008 год), дважды она проигрывала в финалах.

Внимание на мужской турнир

Надежды российских болельщиков на первом в году турнире Большого шлема связаны с мужским турниром. В основной сетке Australian Open выступят четыре теннисиста из России — Даниил Медведев (четвертый номер посева), Карен Хачанов (16), Андрей Рублев (17) и Евгений Донской. Прошлогодний финалист Открытого чемпионата США Медведев в первом круге сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо, Хачанов — с испанцем Марио Вилельей-Мартинесом, Рублев встретится с австралийцем Кристофером О'Коннеллом, Евгений Донской — с испанцем Фернандо Вердаско.

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в первом круге сыграет с Уго Дельеном из Боливии, действующий победитель турнира и вторая ракетка мира Джокович встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом, третий номер рейтинга Федерер — с американцем Стивом Джонсоном.

В женском одиночном турнире самый высокий посев из россиян получила Екатерина Александрова (25-й номер). Мария Шарапова, занимающая 145-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), получила специальное приглашение (wild card) на турнир. В первом круге Александрова встретится со швейцаркой Джил Тайхман, Шарапова — с хорваткой Донной Векич.

Одна из самых непростых и титулованных соперниц досталась Анастасии Потаповой, которая стартует на турнире матчем с 23-кратной чемпионкой турниров серии Большого шлема американкой Сереной Уильямс. Дарья Касаткина встретится с американкой Мэдисон Киз, Маргарита Гаспарян — с Марией Саккари из Греции, Вероника Кудерметова — с испанкой Сарой Соррибес Тормо, Виталия Дьяченко — с американкой Даниелле Коллинс, Анна Блинкова — с итальянкой Жасмин Паолини, Светлана Кузнецова — с чешкой Маркетой Вондроушовой, Анастасия Павлюченкова — с сербкой Ниной Стоянович, Анна Калинская — с китаянкой Чжэн Сайса. Впервые в карьере в основной сетке турнира выступит Людмила Самсонова, которая сыграет с латвийкой Еленой Остапенко.

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти в первом раунде сыграет с украинкой Лесей Цуренко, вторая ракетка мира чешка Каролина Плишкова — с француженкой Кристиной Младенович, третья ракетка мира и прошлогодняя победительница турнира японка Наоми Осака — с представительницей Чехии Марией Боузковой.

Шансы Шараповой и надежда на Рублева

22-летний Рублев в нынешнем году выиграл два турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) подряд. В решающем матче в Дохе он победил француза Корентена Муте, а в финале турнира в Аделаиде — южноафриканца Ллойда Харриса. В рейтинге ATP перед стартом Australian Open он занимает 16-е место, опережая Хачанова (17). По мнению вице-президента Федерации тенниса России Евгения Кафельникова, теннисист идеально подготовился к сезону и имеет все шансы для удачного выступления в Мельбурне.

Первая ракетка России Медведев подчеркнул, что хорошим результатом на предстоящем турнире будет считать победу, но и выходом в четвертьфинал будет доволен.

Победительница Australian Open 2008 года Шарапова в прошлом сезоне не смогла выйти в четвертьфинал турнира. В матче четвертого круга она проиграла Барти. По мнению заслуженного тренера России Владимира Камельзона, на данный момент Шараповой необходимо вновь наработать практику игры на соревнованиях. Камельзон отметил, что россиянке в последнее время не везет с соперницами в первых играх различных турниров, и Australian Open не стал исключением.