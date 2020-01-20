«В меня поверили». Рыбакина о своем статусе первой ракетки Казахстана

Источник: AP 2020

— Вы стали первой ракеткой Казахстана. Что для вас значит это достижение?

— Конечно, приятно выигрывать и быть первой. Но я только поднялась, и буду стараться сделать все, чтобы задержаться в топе как можно дольше. Для меня очень важно доказать, что я могу играть на высоком уровне, и в меня поверили не зря.

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— Как вам работается с новым тренером Стефаном Вуковым?

— Со Стефаном работаем почти год. Он очень мне помогает в теннисном развитии. Мы вместе с ним прошли путь с 200-ой до 30-ой ракетки WTA.

— Вас приглашали учиться в престижные колледжи США. Насколько тяжело дался выбор между учебой и спортивной карьерой?

— Да, меня приглашали учиться в престижные университеты в США, но с детства я хотела стать профессиональным игроком. В меня поверила Федерация тенниса Казахстана в лице ее президента Булата Жамитовича (Утемуратова — Sputnik) и создала условия для моего развития. Я очень благодарна ему, так как осуществилась моя мечта.

— Насколько тяжело дался переход из юниорского тенниса во взрослый?

— После юниорских турниров я начинала постепенно играть турниры серии ITF и, конечно, когда ты должен начинать все сначала — это сложно. Но я поднялась в рейтинге достаточно быстро благодаря хорошему результату на турнире в Санкт-Петербурге, где мне дали уайлд-карт (особое приглашение на соревнование). В целом это непросто, в прошлом году сыграла много турниров и на каждом из них все по-новому.

— Какие цели на 2020 год?