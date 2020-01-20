В Мельбурне стартовал основной раунд Australian Open, в котором сыграют четверо белорусов
В Мельбурне начался основной этап 108-го по счету Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В Мельбурне начался основной этап 108-го по счету Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом в сезоне турнире «Большого шлема» принимают участие четыре представителя Беларуси. Все они начнут борьбу во вторник 21 января в три часа ночи по минскому времени.
Александра Саснович, занимающая сейчас 99-е место в мировом женском теннисном рейтинге, поборется с бельгийкой Гретье Миннен (WTA 119).
Сильнейшая белорусская теннисистка Арина Соболенко — 12-я ракетка мира на данный момент — сыграет в первом круге против испанки Карлы
98-й номер мирового рейтинга Егор Герасимов сразится с норвежцем Каспером Руудом (ATP 46), а Илья Ивашко (ATP 148) сыграет против Кевина Андерсона из ЮАР (ATP 121).
Все матчи вторника с участием белорусов начнутся в 3 часа ночи по минскому времени.
Больше всего побед на Открытом чемпионате Австралии у серба Новака Джоковича, который выигрывал турнир семь раз, шесть титулов у швейцарца Роджера Федерера.
У женщин также семь титулов имеет американка Серена Уильямс.
Из белорусов дважды одиночный Australian Open Выигрывала Виктория Азаренко — в 2012-м и 2013 году.