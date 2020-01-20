Серена Уильямс разгромила юную россиянку на Australian Open. Она не выигрывала Большие шлемы 3 года
Сегодня американка выиграла 350-й матч на мэйджорах.
Сегодня американка выиграла 350-й матч на мэйджорах.
Сегодня стартовал первый в сезоне турнир Большого шлема — Australian Open.
В утренней сессии на кортах Мельбурна играли три россиянки.
Екатерина Александрова перед поездкой в Австралию выиграла турнир в Шэньчжене, благодаря чему стала первой ракеткой России. Сегодня Александрова играла с Жиль Тайхман, по личным встречам швейцарка вела 1:0.
Начало матча осталось за Александровой: после обмена брейками россиянка выиграла четыре гейма подряд — 5:1.
Но затем Тайхман заиграла более уверенно и заставила Александрову ошибаться (в итоге по невынужденным ошибкам Екатерина соперницу обошла — 38:35). Комфортные 5:1 превратились в 5:4, но решающий гейм Александрова без проблем взяла под ноль — 6:4.
Второй сет также начался с обмена брейками. При счете 3:1 россиянка повела 40:30, но послала мяч в сетку. В итоге Тайхман подачу удержала, а следом выиграла четыре гейма подряд — 5:3. Александрова продолжила собирать невынужденные ошибки, тогда как швейцарка играла практически идеально. Катя выиграла девятый гейм, могла забирать и 10-й, но дважды не реализовала
В третьем сете Александрова шансов швейцарке не оставила — 6:2. И теперь россиянка в третий раз в карьере сыграет во втором круге австралийского мэйджора — пока что это ее личный рекорд.
Одновременно с Александровой свой матч играла Анна Калинская, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию. Ее соперницей была китаянка Чжэн Сайсай, которая в своей карьере дважды доходила до полуфинала Australian Open — правда, в паре. В одиночке китаянка не так хороша.
В первом сете обе теннисистки смогли взять подачу соперницы, но китаянка сделала это дважды — 6:3. Во втором Сайсай сразу сделала брейк, а после обмена геймами сделала еще один — 5:2. Решающий гейм китайнка взяла под ноль.
В Австралии Калинская проигрывает в первом круге уже три года подряд.
В 2017 году Серена Уильямс в последний раз выигрывала турнир Большого шлема, причем произошло это именно на кортах Мельбурна. Американка продолжает пытаться повторить рекорд Маргарет Корт (24 победы на мэйджорах). В последние годы Уильямс несколько раз доходила до финалов ТБШ, но каждый раз проигрывала более молодым соперницам.
Очередная попытка
Во второй партии американка немного расслабилось, а Потапова заиграла более уверенно. Обмен геймами, и россиянка делает брейк — 2:1. В следующем гейме Настя вела 30:15, но проиграла три мяча подряд — 2:2. Близка была Потапова ко второму брейку, но, владея преимуществом, послала мяч в коридор. Серена подачу удержала, а при счете 4:3 снова брейканула.
Закончила матч американка фирменным эйсом. А еще сегодняшняя победа стала для нее 350-й на турнирах Большого шлема.
Australian Open. Первый круг
Екатерина Александрова (Россия) — Жиль Белен Тайхман (Швейцария) — 2:1 (6:4, 4:6, 6:2).
Анна Калинская (Россия) — Чжэн Сайсай (Китай) — 0:2 (3:6, 2:6).
Анастасия Потапова (Россия) — Серена Уильямс (США) — 0:2 (0:6, 3:6).