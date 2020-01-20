15-летняя Гауфф победила 39-летнюю Винус Уильямс в первом круге Australian Open

Серена Уильямс разгромила юную россиянку на Australian Open. Она не выигрывала Большие шлемы 3 года

Кори 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 брейк. В июле 2019 года Кори победила Винус в первом круге Уимблдона со счётом 6:4, 6:4.