15-летняя Гауфф победила 39-летнюю Винус Уильямс в первом круге Australian Open
15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф впервые в карьере вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф впервые в карьере вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
На старте соревнований она обыграла 39-летнюю соотечественницу Винус Уильямс со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.
Кори 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 6
За выход в третий круг Australian Open Гауфф, занимающая 67-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с представительницей Румынии Сораной Кырстей. Действующей победительницей соревнований является японка Наоми Осака.