Джокович пробился во второй круг Australian Open

Джокович пробился во второй круг Australian Open

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Вторая ракетка мира серб Новак Джокович вышел во второй раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.