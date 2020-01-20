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15:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович пробился во второй круг Australian Open

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Вторая ракетка мира серб Новак Джокович вышел во второй раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

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Источник: РИА "Новости"

Джокович, получивший второй номер посева, в первом круге обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 7:6 (7:5), 6:2, 2:6, 6:1. Теннисисты провели на корте 2 часа 16 минут.

Следующим соперником Джоковича станет победитель матча Тацума Ито (Япония, wild card) — Праджнеш Гуннесваран (Индия, lucky loser).

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