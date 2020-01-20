Джокович пробился во второй круг Australian Open
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Вторая ракетка мира серб Новак Джокович вышел во второй раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Вторая ракетка мира серб Новак Джокович вышел во второй раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Джокович, получивший второй номер посева, в первом круге обыграл немца
Следующим соперником Джоковича станет победитель матча Тацума Ито (Япония, wild card) — Праджнеш Гуннесваран (Индия, lucky loser).