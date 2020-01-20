Чжан Шуай не пустила Стивенс во второй круг Australian Open
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Американка Слоан Стивенс не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Американка Слоан Стивенс не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Стивенс, посеянная на турнире под 24-м номером, в матче первого раунда уступила китаянке Чжан Шуай со счетом 6:2, 5:7, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.
Следующей соперницей Чжан Шуай будет другая представительница США Кэтрин Макнелли, пробившаяся в основную сетку Australian Open из квалификации.