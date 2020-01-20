Чжан Шуай не пустила Стивенс во второй круг Australian Open

Чжан Шуай не пустила Стивенс во второй круг Australian Open

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Американка Слоан Стивенс не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.