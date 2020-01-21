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10:09 (мск), источник: Vesti.kz

Первая ракетка Казахстана стартовала с победы на Australian Open

Казахстанка Елена Рыбакина вышла во второй раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

В первом круге Australian Open Рыбакина, получившая от организаторов турнира 29-й номер посева, встречалась с Бернардой Перой из США. Матч, продолжавшийся час и пять минут, завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу первой ракетки Казахстана.

Соперница Рыбакиной во втором круге Australian Open определится в паре Александра Саснович (Беларусь) — Гретье Миннен (Бельгия).

Напомним, перед стартом Australian Open Рыбакина выиграла второй в карьере турнир WTA — он проходил в австралийском Хобарте. Благодаря этому новая первая ракетка Казахстана впервые приблизилась вплотную к ТОП-25 сильнейших теннисисток мира.

На предыдущем турнире WTA Рыбакина дошла до финала в китайском Шэньчжэне, призовой фонд которого составлял 750 тысяч долларов. В главном матче турнира она уступила россиянке Екатерине Александровой со счетом 2:6, 4:6.

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