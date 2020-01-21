Первая ракетка Казахстана стартовала с победы на Australian Open

Источник: AP 2020

В первом круге Australian Open Рыбакина, получившая от организаторов турнира 29-й номер посева, встречалась с Бернардой Перой из США. Матч, продолжавшийся час и пять минут, завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу первой ракетки Казахстана.

Соперница Рыбакиной во втором круге Australian Open определится в паре Александра Саснович (Беларусь) — Гретье Миннен (Бельгия).

Напомним, перед стартом Australian Open Рыбакина выиграла второй в карьере турнир WTA — он проходил в австралийском Хобарте. Благодаря этому новая первая ракетка Казахстана впервые приблизилась вплотную к ТОП-25 сильнейших теннисисток мира.