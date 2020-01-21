Касаткина и Гаспарян выбыли из розыгрыша Australian Open

Касаткина в первом круге уступила десятой сеяной американке Мэдисон Киз со счетом 3:6, 1:6. Матч продолжался чуть менее часа.

Гаспарян не смогла обыграть гречанку Марию Саккари (22-й номер посева) — 2:6, 2:6. Теннисистки провели на корте один час и три минуты.