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10:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Касаткина и Гаспарян выбыли из розыгрыша Australian Open

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские теннисистки Дарья Касаткина и Маргарита Гаспарян вылетел из розыгрыша Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

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Касаткина в первом круге уступила десятой сеяной американке Мэдисон Киз со счетом 3:6, 1:6. Матч продолжался чуть менее часа.

Гаспарян не смогла обыграть гречанку Марию Саккари (22-й номер посева) — 2:6, 2:6. Теннисистки провели на корте один час и три минуты.

Киз во втором раунде сыграет с Арантой Рус из Нидерландов, а следующей соперницей Саккари станет японка Нао Хибино.

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