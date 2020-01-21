Касаткина и Гаспарян выбыли из розыгрыша Australian Open
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские теннисистки Дарья Касаткина и Маргарита Гаспарян вылетел из розыгрыша Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российские теннисистки Дарья Касаткина и Маргарита Гаспарян вылетел из розыгрыша Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
Касаткина в первом круге уступила десятой сеяной американке Мэдисон Киз со счетом 3:6, 1:6. Матч продолжался чуть менее часа.
Гаспарян не смогла обыграть гречанку Марию Саккари (22-й номер посева) — 2:6, 2:6. Теннисистки провели на корте один час и три минуты.
Киз во втором раунде сыграет с Арантой Рус из Нидерландов, а следующей соперницей Саккари станет японка Нао Хибино.