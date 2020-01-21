Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Амур
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Барыс
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Флорида Пантерз
45
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Сочи
Футбол. Зарубежный
22:30
Борнмут
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:30
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Астон Вилла
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
22:30
Кристал Пэлас
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:15
Челси
Арсенал
Хоккей. НХЛ
20.01
Колорадо Эвеланш
Детройт Ред Уингз
63
Футбол. Зарубежный
20.01
Аталанта
СПАЛ
12
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
10:34 (мск), источник: ТАСС

Хачанов вышел во второй круг Australian Open

ТАСС, 21 января. Российский теннисист Карен Хачанов победил испанца Марио Вилелью-Мартинеса в первом раунде Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира Большого шлема. Призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

23-летний Хачанов победил со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:3. Матч продолжался 2 часа 53 минуты. Хачанов занимает 17-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), 24-летний Вилелья-Мартинес — 196-е.

Во втором раунде Хачанов встретится с победителем матча между японцем Ясутакой Утиямой и шведом Микаэлем Имером. Их игра завершится позднее во вторник.

Лучшим результатом россиянина на Открытом чемпионате Австралии является выход в третий раунд. До этой стадии Хачанов доходил в прошлом розыгрыше турнира.

Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля.

 На одном из этапов КамАЗ налетел на трехметровую груду камней и несколько раз перевернулся
"Есть очень много причин, по которым боя Хабиба и Конора в Москве не будет"
Шарапова покинула Australian Open и топ-350 рейтинга
Александр Кокорин перешел в «Сочи»
«Динамо» начало год с разгрома поляков, а Игбун — с хет-трика
«Он ворует деньги». Бобровский попал под огонь фанатов «Флориды»
Назван сильнейший чемпионат 2019 года. РПЛ нет в топ-20
Два миллиона за секунду. Озвучен заработок МакГрегора за бой
Участница «Мисс Вселенная» проехала ралли на грузовике (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь