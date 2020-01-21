Хачанов вышел во второй круг Australian Open

23-летний Хачанов победил со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:3. Матч продолжался 2 часа 53 минуты. Хачанов занимает 17-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), 24-летний Вилелья-Мартинес — 196-е.

Во втором раунде Хачанов встретится с победителем матча между японцем Ясутакой Утиямой и шведом Микаэлем Имером. Их игра завершится позднее во вторник.