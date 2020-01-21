Хачанов вышел во второй круг Australian Open
ТАСС, 21 января. Российский теннисист Карен Хачанов победил испанца Марио
ТАСС, 21 января. Российский теннисист Карен Хачанов победил испанца Марио
23-летний Хачанов победил со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:3. Матч продолжался 2 часа 53 минуты. Хачанов занимает 17-е место в рейтинге Ассоциации
Лучшим результатом россиянина на Открытом чемпионате Австралии является выход в третий раунд. До этой стадии Хачанов доходил в прошлом розыгрыше турнира.
Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля.