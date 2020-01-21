Шарапова покинула Australian Open и топ-350. Катастрофа продолжается

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Мельбурн (Австралия). Турнир «Большого шлема» Australian Open. Призовой фонд 71 000 000 австралийских долларов. Открытые корты, хард. Первый круг. Женщины.

Донна Векич (Хорватия, 19) — Мария Шарапова (Россия) — 6:3, 6:4.

Мэдисон Кис (США, 10) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:3, 6:1.

Мария Шарапова не очень удачно начала и провалила концовку матча с Донной Векич в первом круге Australian Open. Она не защитила очки за прошлогодний выход в четвертый круг и опустится в рейтинге в район 360-го места. В параллельном матче Дарья Касаткина не смогла ничего противопоставить Мэдисон Киз.

Платье — единственная удача

Едва ли болельщикам российской суперзвезды стоило питать иллюзии. Хоть в Брисбене в матче против Дженнифер Брэди Шарапова показала, что работает над своей игрой и модернизирует ее, она все равно потерпела поражение, не выдержав в самый ответственный момент. Организаторы Australian Open все равно предоставили своей чемпионке-2008 wild card — едва ли могло быть иначе — и время на центральном корте, арене Рода Лэйвера. А ее красное платье смотрелось намного выигрышнее пятнистого наряда, в которое тот же производитель одел и соперницу Марии по вторничному матчу и множество других спортсменок.

А оппонентка у россиянки была достойная — Донна Векич, четвертьфиналистка US Open, игрок топ-20. Единственную предыдущую встречу, состоявшуюся на Roland Garros два года назад, Шарапова выиграла, но тогда обстоятельства были иными. Сейчас Марии явно не хватает игровой практики — виной тому старая травма плеча, обострившаяся в начале прошлого года и не дававшая спокойно играть весь сезон.

Вторничный матч в Мельбурне лучше начала Векич. Мария отыграла четко только самый первый гейм на своей подаче, а потом череда неточностей в сочетании с удачными действиями хорватки привели к тому, что пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» уступала 1:5. Понемногу Шарапова разобралась с тем, что надо делать: стала менее остро принимать — приемы на вылет, конечно, смотрелись эффектно, но часто приводили к ошибкам. Мария шла вперед, укорачивала, в какие-то моменты даже удачно играла с лета.

Она вернула один брейк и имела шанс отквитать и второй, но нет — собственная ошибка не позволила. Еще одна неточность привела к сетболу, и Векич поставила точку в партии хорошей подачей — 6:3.

Касаткина по-прежнему в кризисе

В начале второго сета у хорватки наступил спад, а Шарапова, наоборот, играла здорово — забрала две свои подачи под ноль, сделала брейк и подтвердила его — и вот она уже впереди со счетом 4:1. Казалось бы, все хорошо, но… две следующие свои подачи Мария отдала со счета 30:0. Некстати оказались ошибки, в том числе двойная. Всего за матч набралось 5 двойных и 31 невынужденная. Да и Донна шансов уже не давала. Подавая на матч, она все сделала четко — 6:3, 6:4 за 1 час 21 минуту.

Итог выступления Шараповой на этом турнире не утешителен — она очень сильно опустится в рейтинге.