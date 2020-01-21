Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Амур
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Барыс
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Сочи
Футбол. Зарубежный
22:30
Борнмут
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:30
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Астон Вилла
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
22:30
Кристал Пэлас
Саутгемптон
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Флорида Пантерз
45
Футбол. Зарубежный
23:15
Челси
Арсенал
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
10:38 (мск), источник: Vesti.kz

Мужская сетка Australian Open-2020 осталась без казахстанцев

Лидер сборной Казахстана по теннису Михаил Кукушкин (68-я ракетка мира) завершил участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису в одиночном разряде уже в первом круге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Его соперником был австралийский теннисист Марк Полманс (133-я). Кукушкин смог спастись с 0−2, сделав счет 2−2, но в итоге проиграл в решающем, пятом, сете. Матч продолжался четыре часа, 19 минут и завершился со счетом 4:6, 3:6, 6:4, 7:6, 10:8, 6:4.

Также на старте турнира проиграл и первая ракетка Казахстана в мужском теннисе Александр Бублик (56-я), который также встречался с австралийцем. Его соперником был Джордан Томпсон (66-я), а встреча, продолжавшаяся два часа и 21 минуту, завершилась со счетом 4:6, 3:6, 2:6.

Напомним, первой из казахстанских теннисистов в основной сетке одиночного разряда стартовала Елена Рыбакина, которая, обыграв Бернарду Перу из США со счетом 6:3, 6:2, вышла во второй раунд.

Также в одиночном разряде продолжают выступать Юлия Путинцева и Зарина Дияс.

"Симпатизировал ему еще до победы над Ковалевым". Бетербиев заявил о готовности драться с "Канело"
Шарапова покинула Australian Open и топ-350 рейтинга
Александр Кокорин перешел в «Сочи»
«Динамо» начало год с разгрома поляков, а Игбун — с хет-трика
«Он ворует деньги». Бобровский попал под огонь фанатов «Флориды»
Назван сильнейший чемпионат 2019 года. РПЛ нет в топ-20
Два миллиона за секунду. Озвучен заработок МакГрегора за бой
Участница «Мисс Вселенная» проехала ралли на грузовике (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь