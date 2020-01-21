Мужская сетка Australian Open-2020 осталась без казахстанцев

Его соперником был австралийский теннисист Марк Полманс (133-я). Кукушкин смог спастись с 0−2, сделав счет 2−2, но в итоге проиграл в решающем, пятом, сете. Матч продолжался четыре часа, 19 минут и завершился со счетом 4:6, 3:6, 6:4, 7:6, 10:8, 6:4.

Также на старте турнира проиграл и первая ракетка Казахстана в мужском теннисе Александр Бублик (56-я), который также встречался с австралийцем. Его соперником был Джордан Томпсон (66-я), а встреча, продолжавшаяся два часа и 21 минуту, завершилась со счетом 4:6, 3:6, 2:6.

Напомним, первой из казахстанских теннисистов в основной сетке одиночного разряда стартовала Елена Рыбакина, которая, обыграв Бернарду Перу из США со счетом 6:3, 6:2, вышла во второй раунд.