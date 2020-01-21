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10:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Надаль проиграл пять геймов в первом круге Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под первым номером, вышел во второй круг, обыграв представителя Боливии Уго Дельена со счётом 6:2, 6:3, 6:0.

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Источник: Reuters

Продолжительность противостояния составила 2 часа 2 минуты.

Первая ракетка мира 5 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 8 из 18 брейк-пойнтов. На счету его соперника, занимающего 73-ю строчку в рейтинге ATP, ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Надаль поспорит с победителем поединка Федерико Дельбонис (Аргентина) — Жоау Соуза (Португалия).

Соревнования завершатся 2 февраля. Действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович.

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