Надаль проиграл пять геймов в первом круге Australian Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под первым номером, вышел во второй круг, обыграв представителя Боливии Уго Дельена со счётом 6:2, 6:3, 6:0.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под первым номером, вышел во второй круг, обыграв представителя Боливии Уго Дельена со счётом 6:2, 6:3, 6:0.
Продолжительность противостояния составила 2 часа 2 минуты.
Первая ракетка мира 5 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 8 из 18
За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Надаль поспорит с победителем поединка Федерико Дельбонис (Аргентина) — Жоау Соуза (Португалия).
Соревнования завершатся 2 февраля. Действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович.