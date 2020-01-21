Надаль проиграл пять геймов в первом круге Australian Open

Первая ракетка мира 5 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 8 из 18 брейк-пойнтов. На счету его соперника, занимающего 73-ю строчку в рейтинге ATP, ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.