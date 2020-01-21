Александра Саснович проиграла в первом раунде Australian Open

Источник: AFP 2020

Первой из белорусских теннисистов в борьбу вступила Александра Саснович, занимающая 94-е место в мировом рейтинге. В поединке первого раунда одиночного разряда она встречалась с бельгийкой Гретье Миннен (119) и уступила в наряженной борьбе — 6:7 (3:7), 6:4, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. Во втором круге бельгийская теннисистка сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (26).

Еще одна белоруска Арина Соболенко (12) в стартовом матче сегодня будет соперничать с испанкой Карлой Суарес Наварро (54).

В мужском одиночном разряде белорус Егор Герасимов (98) встретится с норвежцем Каспером Руудом (48), а Илья Ивашко (149), пробившийся в основную сетку сквозь сито квалификации, сыграет с южноафриканским теннисистом Кевином Андерсоном (122).