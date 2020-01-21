Зарина Дияс обыграла 24-ую ракетку мира и вышла во второй круг Australian Open-2020

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На старте турнира ее соперницей была американская теннисистка Аманда Анисимова, получившая 21-й номер посева. Встреча, продолжавшаяся один час и 47 минут, завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:3.

18-летняя Анисимова является 24-й ракеткой мира, а 26-летняя Дияс занимает 73-е место в рейтинге WTA. Ранее теннисистки между собой не встречались.

За выход в третий раунд Дияс сыграет с победительницей матча между итальянкой Ясмине Паолини и россиянкой Анной Блинковой.

Напомним, первой из казахстанских теннисистов в основной сетке одиночного разряда стартовала Елена Рыбакина, которая, обыграв Бернарду Перу из США со счетом 6:3, 6:2, также вышла во второй раунд. Участие в турнире в одиночном разряде продолжает и Юлия Путинцева.