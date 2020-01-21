Тарпищев назвал туманными перспективы Шараповой выступить на Олимпиаде-2020

Во вторник в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 32-летняя Шарапова проиграла 23-летней хорватке Донне Векич со счетом 3:6, 4:6. Шарапова, занимающая 145-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), получила специальное приглашение («уайлд-кард») на турнир. Шарапова уступила в первом круге на третьем подряд турнире серии Большого шлема. Россиянка показала худший результат на турнире с 2010 года, когда она также не смогла преодолеть первый круг.
«Мы не знаем, как проходила подготовка Шараповой к сезону, как протекает ее процесс восстановления. Травма плеча у нее была серьезная. На сегодняшний день ее олимпийские перспективы выглядят туманно, — сказал Тарпищев. — В Олимпиаде же участвуют по рейтингу, хотя организаторы и могут представить “уайлд-кард”, для Шараповой теперь многое будет зависеть от физической формы».
Из-за поражения на Открытом чемпионате Австралии в обновленном рейтинге Шарапова опустится ниже 350-го места. Всего Шарапова завоевала пять титулов на турнирах серии Большого шлема: она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу — Уимблдон (2004), Открытый чемпионат США (2006) и Открытый чемпионат Австралии (2008).