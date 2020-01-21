Тарпищев назвал туманными перспективы Шараповой выступить на Олимпиаде-2020

Источник: Reuters

Во вторник в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 32-летняя Шарапова проиграла 23-летней хорватке Донне Векич со счетом 3:6, 4:6. Шарапова, занимающая 145-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), получила специальное приглашение («уайлд-кард») на турнир. Шарапова уступила в первом круге на третьем подряд турнире серии Большого шлема. Россиянка показала худший результат на турнире с 2010 года, когда она также не смогла преодолеть первый круг.

«Мы не знаем, как проходила подготовка Шараповой к сезону, как протекает ее процесс восстановления. Травма плеча у нее была серьезная. На сегодняшний день ее олимпийские перспективы выглядят туманно, — сказал Тарпищев. — В Олимпиаде же участвуют по рейтингу, хотя организаторы и могут представить “уайлд-кард”, для Шараповой теперь многое будет зависеть от физической формы».