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14:04 (мск), источник: ТАСС

Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open

ТАСС, 21 января. Россиянин Андрей Рублев победил австралийца Кристофера О'Коннелла в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) — первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:3, 0:6, 6:4, 7:6 (7:5) в пользу 22-летнего россиянина. Матч продолжался 2 часа 17 минут, спортсмены встретились впервые. Во втором круге 17-й сеяный турнира сыграет с японцем Юити Сугитой.

В текущем сезоне в течение двух первых недель Рублев выиграл два турнира, став первым теннисистом в мужском туре с 2004 года, сумевшим сделать это (в 2004 году достижение покорилось словаку Доминику Хрбаты). Всего за карьеру Рублев выиграл четыре турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в рейтинге организации спортсмен занимает 16-е место, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году.

Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом $49,1 млн завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

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