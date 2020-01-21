Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open

В текущем сезоне в течение двух первых недель Рублев выиграл два турнира, став первым теннисистом в мужском туре с 2004 года, сумевшим сделать это (в 2004 году достижение покорилось словаку Доминику Хрбаты). Всего за карьеру Рублев выиграл четыре турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в рейтинге организации спортсмен занимает 16-е место, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году.