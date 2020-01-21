Даниил Медведев вышел во второй раунд Australian Open
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Медведев, посеянный на турнире под четвертым номером, в своем стартовом матче обыграл американца Франсиса Тьяфо со счетом 6:3, 4:6, 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 36 минут.
В следующем раунде россиянин сыграет с победителем встречи между немцем Домиником Кепфером и испанцем Педро Мартинесом, пробившимся в основную сетку турнира через квалификацию.