Даниил Медведев вышел во второй раунд Australian Open

Медведев, посеянный на турнире под четвертым номером, в своем стартовом матче обыграл американца Франсиса Тьяфо со счетом 6:3, 4:6, 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 36 минут.

В следующем раунде россиянин сыграет с победителем встречи между немцем Домиником Кепфером и испанцем Педро Мартинесом, пробившимся в основную сетку турнира через квалификацию.