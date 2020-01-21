Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сибирь
Трактор
21
Хоккей. КХЛ
3-й период
Куньлунь
Амур
41
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Барыс
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Сочи
Футбол. Зарубежный
22:30
Борнмут
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:30
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Астон Вилла
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
22:30
Кристал Пэлас
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:15
Челси
Арсенал
Хоккей. НХЛ
22.01
Бостон Брюинз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
22.01
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
22.01
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
22.01
Каролина Харрикейнз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
22.01
Чикаго Блэкхокс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Флорида Пантерз
45
Все события
Фоторепортажи
10Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
10Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
15:13 (мск), источник: ТАСС

Светлана Кузнецова обыграла чешку Вондроушову в первом круге Australian Open

ТАСС, 21 января. Россиянка Светлана Кузнецова обыграла чешку Маркету Вондроушову в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису — первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Общий призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн.

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:4 в пользу 34-летней россиянки. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты, Вондроушова была посеяна на турнире под 15-м номером, Кузнецова не имеет номера посева. Во втором круге Кузнецова встретится с итальянкой Камилой Джорджи.

Кузнецова занимает 53-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), спортсменка 18 раз выигрывала турниры под эгидой WTA. Кузнецова является чемпионкой двух турниров серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции (2009) и Открытого чемпионата США (2004). Лучшим результатом россиянки на Открытом чемпионата Австралии является выход в ¼ финала (2005, 2009, 2013).

Вондроушова занимает 16-е место в рейтинге WTA, она является финалисткой Открытого чемпионата Франции — 2019, лучшим ее результатом на Открытом чемпионате Австралии является выход во второй круг (2018, 2019). На счету чешки один титул WTA.

Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.

 На одном из этапов КамАЗ налетел на трехметровую груду камней и несколько раз перевернулся
"Есть очень много причин, по которым боя Хабиба и Конора в Москве не будет"
Шарапова покинула Australian Open и топ-350 рейтинга
Кокорина не отпустили в «Фейеноорд». Он будет играть в «Сочи»
Губерниев объяснил причины конфликта с Тихоновым
«Он ворует деньги». Бобровский попал под огонь фанатов «Флориды»
Самая яркая блондинка КХЛ ушла в либеральную журналистику (фото)
Россияне не входят в топ-5 игроков НХЛ по мнению хоккеистов лиги
Участница «Мисс Вселенная» проехала ралли на грузовике (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь