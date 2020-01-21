Светлана Кузнецова обыграла чешку Вондроушову в первом круге Australian Open

Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:4 в пользу 34-летней россиянки. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты, Вондроушова была посеяна на турнире под 15-м номером, Кузнецова не имеет номера посева. Во втором круге Кузнецова встретится с итальянкой Камилой Джорджи.

Кузнецова занимает 53-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), спортсменка 18 раз выигрывала турниры под эгидой WTA. Кузнецова является чемпионкой двух турниров серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции (2009) и Открытого чемпионата США (2004). Лучшим результатом россиянки на Открытом чемпионата Австралии является выход в ¼ финала (2005, 2009, 2013).

Вондроушова занимает 16-е место в рейтинге WTA, она является финалисткой Открытого чемпионата Франции — 2019, лучшим ее результатом на Открытом чемпионате Австралии является выход во второй круг (2018, 2019). На счету чешки один титул WTA.