Егор Герасимов вышел в 1/32 финала Australian Open, Илья Ивашко уступил Кевину Андерсону на решающем тай-брейке

Сегодня в первом раунде одиночного разряда белорус одолел в пятисетовом поединке норвежского теннисиста Каспера Рууда (48) — 6:3, 7:6 (8:6), 1:6, 4:6, 7:6 (10:6). Матч продолжался 3 часа 35 минут. В 1/32 финала Егор Герасимов сыграет с седьмой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.

Илья Ивашко (148), пробившийся в основную сетку через квалификацию, сегодня также провел на корте «Мельбурн Парка» пять партий, уступив за четыре часа южноафриканцу Кевину Андерсону (122) — 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:7 (8:10).

В женском одиночном разряде белоруска Александра Саснович (94) проиграла бельгийке Гретье Миннен (119) — 6:7 (3:7), 6:4, 5:7.

Александра Саснович проиграла в первом раунде Australian OpenВ поединке первого раунда одиночного разряда она встречалась с бельгийкой Гретье Миннен (119) и уступила в наряженной борьбе — 6:7 (3:7), 6:4, 5:7.

Еще одна белорусская теннисистка Арина Соболенко (12) в поединке 1/64 финала встретится с испанкой Карлой Суарес Наварро (54).

Обе белоруски также выступят в парном разряде. Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс сыграют с американско-чешским тандемом Кэтрин Беллис / Маркета Вондроушова. Александра Саснович и словачка Виктория Кужмова будут соперничать с австралийской парой Александра Бозович / Эмбер Маршалл.

На старте мужского парного разряда белорус Андрей Василевский и россиянин Андрей Рублев встретятся с австралийским дуэтом Макс Перселл / Люк Сэвилл.