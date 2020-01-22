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09:50 (мск), источник: Vesti.kz

20-летняя казахстанка выиграла второй матч на Australian Open и вышла на первую ракетку мира

Казахстанка Елена Рыбакина вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

В матче второго круга Australian Open 20-летняя Рыбакина, получившая от организаторов турнира 29-й номер посева, встречалась с бельгийкой Гретье Миннен, которая пробилась в основную сетку через квалификацию. Первая очная встреча теннисисток завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу первой ракетки Казахстана. Матч продолжался один час и 16 минут.

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Стоит отметить, что Рыбакина выиграла уже семь матчей подряд: пять — на турнире в Хобарте и два — на Australian Open.

Следующей соперницей Рыбакиной станет первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, которая за один час и восемь минут обыграла словенку Полону Херцог со счетом 6:1, 6:4.

Напомним, в первом круге Australian Open Рыбакина в двух партиях взяла верх над Бернардой Перой из США со счетом 6:3, 6:2.

Перед стартом Australian Open казахстанская теннисистка выиграла второй в карьере турнир WTA — он проходил в австралийском Хобарте. Благодаря этому новая первая ракетка Казахстана впервые приблизилась вплотную к ТОП-25 сильнейших теннисисток мира и на данный момент занимает 26-ю строчку.

Также на турнире в одиночном разряде продолжают участие казахстанские теннисистки Зарина Дияс и Юлия Путинцева. А вот в мужском одиночном разряде Казахстан остался без представителей после проигрышей Александра Бублика и Михаила Кукушкина.

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