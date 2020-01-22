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09:54 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко проиграла Карле Суарес Наварро на старте одиночного разряда Australian Open

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко неудачно начала выступление на открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Минувшей ночью белоруска, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, в первом раунде одиночного разряда проиграла на двух тай-брейках испанке Карле Суарес Наварро, у которой 54-я позиция — 6:7 (6:8), 6:7 (6:8).

В первом сете Арина Соболенко вела со счетом 5:3, но не смогла завоевать победный балл. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее еще одна белоруска Александра Саснович (94) в поединке 1/64 финала уступила бельгийке Гретье Миннен (119) — 6:7 (3:7), 6:4, 5:7.

Теперь обе белорусские теннисистки выступят в парном разряде Australian Open. Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс сыграют с американско-чешским тандемом Кэтрин Беллис / Маркета Вондроушова. Александра Саснович и словачка Виктория Кужмова будут соперничать с австралийской парой Александра Бозович / Эмбер Маршалл.

В мужском одиночном разряде белорус Егор Герасимов (98) вчера пробился во второй раунд, где сыграет с седьмой ракеткой планеты Александром Зверевым из Германии.

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