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11:34 (мск), источник: ТАСС

Теннисистка Кудерметова проиграла в первом круге Australian Open

ТАСС, 22 января. Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила испанке Саре Соррибес-Тормо в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира Большого шлема. Общий призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:1, 6:1 в пользу 23-летней испанской теннисистки. Матч продолжался 2 часа 7 минут. Соперницы впервые играли между собой на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). 22-летняя Кудерметова занимает 40-е место в рейтинге WTA, Соррибес-Тормо — 91-е.

Во втором круге испанка встретится с представительницей Эстонии Анетт Контавейт. Матч пройдет в ночь на 23 января.

Кудерметова ранее ни разу не выходила во второй круг турнира. В прошлом розыгрыше россиянка в первом раунде уступила американке Софии Кенин. Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля.

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