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10:22 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанские теннисисты стартовали с победы над действующими победителями «Ролан Гаррос» на Australian Open-2020

Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Александр Бублик вышли во второй круг парного разряда Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

На старте турнира они встречались с одной из сильнейших пар мира Кевином Кравицем и Андреасом Мисом, которые были на Australian Open третьими сеяными.

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В 2019 немецкая пара выиграла три турнира, в том числе и «Ролан Гаррос».

Встреча между казахстанской и немецкой парами продолжалась один час, 25 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (9:7). Следующими соперниками Кукушкина и Бублика будут победители матча между австралийцами Ллейтон Хьюитт / Джордан Томпсон и Джи-Сун Нам / Мин-Киу Сонг из Южной Кореи.

Напомним, Кукушкин и Бублик в первом круге уступили австралийцам и в итоге мужская одиночная сетка осталась без представителей Казахстана. В женском разряде первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина уже вышла в третий раунд, где сыграет с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти. Также продолжают участие казахстанские теннисистки Зарина Дияс и Юлия Путинцева, которым предстоит еще сыграть во втором раунде.

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