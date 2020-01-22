Казахстанские теннисисты стартовали с победы над действующими победителями «Ролан Гаррос» на Australian Open-2020

Источник: РИА "Новости"

На старте турнира они встречались с одной из сильнейших пар мира Кевином Кравицем и Андреасом Мисом, которые были на Australian Open третьими сеяными.

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В 2019 немецкая пара выиграла три турнира, в том числе и «Ролан Гаррос».

Встреча между казахстанской и немецкой парами продолжалась один час, 25 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (9:7). Следующими соперниками Кукушкина и Бублика будут победители матча между австралийцами Ллейтон Хьюитт / Джордан Томпсон и Джи-Сун Нам / Мин-Киу Сонг из Южной Кореи.