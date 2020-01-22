Казахстанские теннисисты стартовали с победы над действующими победителями «Ролан Гаррос» на Australian Open-2020

На старте турнира они встречались с одной из сильнейших пар мира Кевином Кравицем и Андреасом Мисом, которые были на Australian Open третьими сеяными.
В 2019 немецкая пара выиграла три турнира, в том числе и «Ролан Гаррос».
Встреча между казахстанской и немецкой парами продолжалась один час, 25 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (9:7). Следующими соперниками Кукушкина и Бублика будут победители матча между австралийцами Ллейтон Хьюитт / Джордан Томпсон и Джи-Сун Нам / Мин-Киу Сонг из Южной Кореи.
Напомним, Кукушкин и Бублик в первом круге уступили австралийцам и в итоге мужская одиночная сетка осталась без представителей Казахстана. В женском разряде первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина уже вышла в третий раунд, где сыграет с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти. Также продолжают участие казахстанские теннисистки Зарина Дияс и Юлия Путинцева, которым предстоит еще сыграть во втором раунде.