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16:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Рублёв завершил выступление на Australian Open в парном мужском разряде

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог преодолеть первый круг Открытого чемпионата Австралии в парном мужском разряде.

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Источник: AP 2020

Уроженец Москвы в паре с белорусом Андреем Василевским уступили австралийскому дуэту Люк Савилл/Макс Пёрселл со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 52 минуты.

Рублёв и Василевский дважды подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и не сделали ни одного брейка. Их соперники выполнили 3 эйса, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 6.

Рублёв был единственным представителем России в парной мужской сетке Australian Open.

Действующими победителями Открытого чемпионата Австралии в парном мужском разряде являются французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю.

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